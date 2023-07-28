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В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности

В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Траву усиленно косят во всех трёх районах города

В скверах и на магистральных улицах в Железнодорожном районе Улан-Удэ продолжается борьба с лишней растительностью. С начала лета там скосили 347 с лишним тысяч квадратных метров травы. Этим занимаются две подрядные организации. Работы ведутся по раннее утверждённому плану.

За два летних месяца – июнь и июль – в порядок привели улицы Сенчихина, Гагарина, Хахалова, Цивилёва, Жуковского, Добролюбова, Лимонова, Ботаническая, Октябрьская, Николая Петрова, Революции 1905 года, Лысогорская, Чертенкова, Комсомольская, Заиграевская, Краснодонская, а также проспекты Автомобилистов и 50-летия Октября. Кроме того, охватили скверы Пограничников, Школьный, «Темп», имени Пушкина и Ленина, «60 лет Победы», Шахматный и Сенчихина.

Администрация района сотрудничает с управляющими организациями и ТСЖ – им напоминают о необходимости своевременно избавляться от ненужной травы во дворах. За территориями около различных зданий, строений, сооружений и земельных участков обязаны следить их собственники. Они должны ухаживать за зелёными насаждениями, газонами и тоже скашивать лишнюю растительность. 
трава благоустройство

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