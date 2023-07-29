В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики



Жители прибайкальского села Турунтаево призвали власти решить вопрос с установкой дорожных знаков на недавно отремонтированной улице Калинина. По словам местных, вакуумные машины «летают» там с шести часов утра.



- И ещё срезки возят с опилками на грузовых машинах. Раньше-то им было запрещено тут ездить, а сейчас знаков нет – вот и гоняют. Утром окна невозможно открыть от их рëва, – возмущаются турунтаевцы. – И пешеходных переходов нет.



Недовольны люди и тем, что в населённом пункте не работают уличные фонари. «Это на лето выключили?», – поинтересовались они.



Первый заместитель главы районной администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС Сергей Ситников сообщил, что дорожные знаки на Калинина есть и установили их в соответствии с проектом.



- Количество пешеходных переходов регламентировано ГОСТ, чтобы местные власти не злоупотребляли этим, – цитирует его «Прибайкалье-инфо.24/7». – Правило дорожного движения не запрещают проезд коммунальных машин. Их скорость внутри населённых пунктов ограничена – она должна составлять не более 60 километров в час.



По словам замруководителя администрации, улица Калинина является главной дорогой с пропускной способности до двух тысяч авто в сутки. «Установить там запрет на проезд не представляется возможным», – добавил Сергей Ситников.

