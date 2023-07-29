29 июля

28 июля

Популярное

В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики

В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна

Жители прибайкальского села Турунтаево призвали власти решить вопрос с установкой дорожных знаков на недавно отремонтированной улице Калинина. По словам местных, вакуумные машины «летают» там с шести часов утра.

- И ещё срезки возят с опилками на грузовых машинах. Раньше-то им было запрещено тут ездить, а сейчас знаков нет – вот и гоняют. Утром окна невозможно открыть от их рëва, – возмущаются турунтаевцы. – И пешеходных переходов нет.

Недовольны люди и тем, что в населённом пункте не работают уличные фонари. «Это на лето выключили?», – поинтересовались они.

Первый заместитель главы районной администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС Сергей Ситников сообщил, что дорожные знаки на Калинина есть и установили их в соответствии с проектом.
 
- Количество пешеходных переходов регламентировано ГОСТ, чтобы местные власти не злоупотребляли этим, – цитирует его «Прибайкалье-инфо.24/7». – Правило дорожного движения не запрещают проезд коммунальных машин. Их скорость внутри населённых пунктов ограничена – она должна составлять не более 60 километров в час.

По словам замруководителя администрации, улица Калинина является главной дорогой с пропускной способности до двух тысяч авто в сутки. «Установить там запрет на проезд не представляется возможным», – добавил Сергей Ситников.
дороги дорожные знаки коммунальная техника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.07.2023
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Общество, 29.07.2023
Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
Общество, 29.07.2023
Исследования поддержат по 16 направлениям
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
Общество, 29.07.2023
Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой
В этом году спортсмены Иркутской области завоевали более 680 медалей
В этом году спортсмены Иркутской области завоевали более 680 медалей
Общество, 29.07.2023
Из них 43 награды выиграны на международных стартах
В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»
В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»
Общество, 29.07.2023
Студенты защитили дипломы в виде бизнес-проектов
В Улан-Удэ до +35 градусов
В Улан-Удэ до +35 градусов
Общество, 29.07.2023
Осадков в бурятской столице не ожидается 
Бурятия впервые примет офф-роуд-гонку «RFC Russia»
Бурятия впервые примет офф-роуд-гонку «RFC Russia»
Общество, 28.07.2023
Она стартует завтра, 29 июля, в Прибайкальском районе
На Ольхоне стартовал финал всероссийского кинофестиваля
На Ольхоне стартовал финал всероссийского кинофестиваля
Общество, 28.07.2023
На Байкале наградят лауреатов фестиваля «От чистого истока»
В семейском селе Бурятии завершают ремонт дома культуры
В семейском селе Бурятии завершают ремонт дома культуры
Общество, 28.07.2023
Здание культурного учреждения построено 65 лет назад
В Забайкалье прибыли военные из Монголии
В Забайкалье прибыли военные из Монголии
Общество, 28.07.2023
Гости побывали в военной части и на экскурсии в парке
В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы
В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы
Общество, 28.07.2023
Планируется обновление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
В Бурятии производители молока могут получить субсидии
В Бурятии производители молока могут получить субсидии
Общество, 28.07.2023
Они пойдут на содержание маточного стада
Ещё одна двухсотбалльница Бурятии рассказала о подготовке к ЕГЭ
Ещё одна двухсотбалльница Бурятии рассказала о подготовке к ЕГЭ
Общество, 28.07.2023
Она получила 100 баллов по истории и литературе
На Иркутской ГЭС повысят уровень сброса воды
На Иркутской ГЭС повысят уровень сброса воды
Общество, 28.07.2023
Это обусловлено ростом воды в Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^