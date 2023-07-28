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Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики

Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Общество,  Фото:pixabay.com
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции

Жители Тунки забили тревогу из-за сусликов. По их словам, в последние годы в районе «наблюдается просто взрывной рост популяции» этих зверьков. Грызуны наносят большой урон сенокосам, «буквально выкашивая траву», заявили сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7». А ещё – портят посевы и могут быть разносчиками инфекций вроде бруцеллёза и туляремии.
 
- Знают ли об этой проблеме власти и что планируют предпринимать? – поинтересовались местные жители.

В республиканском управлении ветеринарии пояснили: суслики относятся к дикой фауне и регулированием их численности занимается Бурприроднадзор, а контролем за природно-очаговыми заболеваниями – противочумный институт. Задача же сотрудников ветслужбы – обеспечение эпизоотического благополучия, в том числе – вакцинопрофилактика и исследования на особо опасные инфекции, а также информационно-разъяснительная работа с владельцами животных.
 
- Кроме того, не рекомендуется изымать грызунов из среды обитания, подбирать их – это чревато последствиями. Если вы увидели павшее животное, необходимо немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу, – подчеркнули в ведомстве.
животные природа болезнь

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