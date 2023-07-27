«Дышать нечем», - жалуются пассажиры
Жители Улан-Удэ жалуются, что в новых автобусах не включают кондиционеры. Между тем, о их наличии сообщалось, когда транспорт только поступил в город.
Открытые форточки не всегда спасают в летнюю жару. Пассажирам становится душно, а автомобильные пробки усугубляют ситуацию, поскольку ехать приходится дольше.
- Однажды ехала с вокзала в 35-градусную жару в вечерний час пик. Автобус нагрелся, кажется, что внутри все 40 градусов было. Народу битком, душно, дышать нечем, все пассажиры вспотели, мокрые. Ужас. Очень тяжело было ехать, - рассказал «Байкал-Daily» улан-удэнка.
Также своё негодование о проветривании дедовским способом горожане высказывают в соцсетях. Зачастую под горячую руку вспотевших пассажиров попадают кондукторы, которые и без того устают от целого дня работы на ногах.
В комитете по транспорту «Байкал-Daily» сообщили, что о проблеме знают и вопрос решается.
- Кондиционеры работают, но не во всех автобусах. Где не работают, там технические вопросы по их работе, в настоящее время данный вопрос прорабатывается с заводом-изготовителем автобусов, - пояснили в комитете.
Улан-удэнцы жалуются на неработающие кондиционеры в новых автобусах
Общество, Фото:
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