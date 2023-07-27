Земли в Улан-Удэ будут освобождать от металлических гаражей

В мэрии пообещали избавиться от некоторых из них
В столице Бурятии продолжается масштабная инвентаризация металлических гаражей. Их владельцев призвали явиться в районные администрации для сверки данных по месторасположению имущества и правоустанавливающих документов.
Накануне на гаражах, расположенных возле конечной остановки маршрута № 95 в микрорайоне Энергетик, разместили уже 70 соответствующих требований. Всего в первой половине 2023 года в рамках инвентаризации в Октябрьском районе Улан-Удэ установили 120 собственников и выявили 190 гаражей на муниципальной земле.
Тех, кто не выполнит требование и не обратится в администрацию своего района, рискуют лишиться гаража в привычном месте – в мэрии пообещали принять меры «по освобождению участков».
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