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В Улан-Удэ до +30

В Улан-Удэ до +30
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере республики возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля по республике переменная облачность, небольшой дождь, грозы. По северу местами ливни, возможен град. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +26,+31, местами +20,+25, по югу до +35.

В Улан-Удэ: без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.
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