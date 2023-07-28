На севере республики возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля по республике переменная облачность, небольшой дождь, грозы. По северу местами ливни, возможен град. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +26,+31, местами +20,+25, по югу до +35.
В Улан-Удэ: без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.
В Улан-Удэ до +30
Общество, Фото:
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