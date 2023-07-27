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В Бурятии ушёл из жизни ветеран республиканской больницы

В Бурятии ушёл из жизни ветеран республиканской больницы
Общество,  Фото:РКБ
Александр Филиппов положил начало целой династии медиков

В понедельник, 24 июля, из жизни ушёл Александр Владимирович Филиппов (старший) – известный хирург-стоматолог, ветеран республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н. А. Семашко.

Будучи студентом Иркутского государственного медицинского института, Филиппов встретил свою будущую жену – Эльвиру Дмитриевну. Сам он учился на стоматолога, она решила стать гинекологом. Оба, поженившись, даже не подозревали, что создадут не просто ячейку общества, а станут родоначальниками целой династии медиков с общим трудовым стажем более 140 лет.

Профессиональный путь молодая семья начала в стенах РКБ. На одарённого молодого медика обратил внимание бывший главный врач Борис Антохонов и предложил ему возглавить поликлинику при больнице. Всего год спустя, в 1965-ом, Александр Владимирович стал её заведующим.

За 19 лет его работы спектр специальностей в поликлинике увеличился вдвое – с 14 до 33, а число посещений – с 87 600 до 154 900 в год. В коллективе Александра Филиппова уважали за высокий профессионализм, ответственность и удивительную трудоспособность, а пациенты ценили его за доброжелательность, неравнодушие и искреннюю заботу.

Александра Владимировича наградили почётным знаком «Отличник здравоохранения СССР» и медалью «За доблестный труд». Сегодня его дело продолжает сын – Владимир Александрович. Он – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РКБ.

- Родители никогда не настаивали на том, чтобы я стал врачом. Папа всегда говорил: «Главное, чтобы был достойным человеком!» Так и сделал – решил надеть белый халат, – признался Владимир Филиппов.

Внука известного стоматолога тоже зовут Александр. Он врач-невролог отделения неврологии № 2.

В республиканской клинической больнице выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. С ним простятся в эту пятницу, 28 июля.

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