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На Бурятию перед выходными обрушатся ливни с грозами

На Бурятию перед выходными обрушатся ливни с грозами
Общество,  Фото:pixabay.com
Непогода разыграется на севере республики

В республиканском управлении МЧС предупредили, что в ближайшую пятницу, 28 июля, на севере Бурятии испортится погода. Там ожидаются сильные дожди и местами – ливни. Возможен град.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательными и осторожными. Осадки перед выходными пообещали в других районах республики. При этом воздух в дневное время прогреется до +26, +31, кое-где – до +20, +25, а на юге – до +35 градусов.
 
Улан-Удэ дожди обойдут стороной. В столице Бурятии столбик термометра будет колебаться от +28 до +30 градусов. Ранее спасатели объяснили, как вести себя в грозу. В МЧС советуют держаться подальше от водоёмов.

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