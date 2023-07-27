На Бурятию перед выходными обрушатся ливни с грозами



В республиканском управлении МЧС предупредили, что в ближайшую пятницу, 28 июля, на севере Бурятии испортится погода. Там ожидаются сильные дожди и местами – ливни. Возможен град.



Жителей и гостей региона призвали быть внимательными и осторожными. Осадки перед выходными пообещали в других районах республики. При этом воздух в дневное время прогреется до +26, +31, кое-где – до +20, +25, а на юге – до +35 градусов.