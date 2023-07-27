На севере Бурятии появится виртуальный концертный зал





В городе Северобайкальск скоро откроется виртуальный концертный зал. Работать он будет в местном доме культуры «Байкал». Презентация виртуального концертного зала намечена на начало сентября.Цифровой комплекс, оснащённый современным мультимедийным и звуковым оборудованием для трансляции и записи видеосигнала, высокоскоростной широкополосный интернет уже установлен на первом этаже дома культуры «Байкал».- Теперь наш зал оборудован звуковой и видеоаппаратурой, которая позволяет транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы и создаёт полный эффект присутствия на концерте. Мы очень рады! - отметила начальник отдела культуры Северобайкальска Светлана Зубарева.Всероссийский виртуальный концертный зал – это масштабный проект минкультуры России, благодаря которому жители многих уголков страны получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства.Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов со всех регионах РФ в режиме онлайн и в записи.На сегодня виртуальный концертный зал работает в Кяхтинском краеведческом музее, Национальной библиотеке Бурятии, в районном Дворце культуры Закаменска, и в Гусиноозёрске.Установка оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Культура».