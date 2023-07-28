Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки

Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Жителей Северобайкальска до глубины души возмутило вызывающее поведение подростков, которые собираются на одной из местных детских площадок. Люди призвали власти «как-нибудь решить проблему».
- Курят, матерятся, ведут себя вульгарно. Плюют и сморкаются, мусор бросают везде. На замечания никак не реагируют. Маленькие дети бегают рядом, – посетовали они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» и приложили фото с возмутителями спокойствия.
Начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин сообщил, что несовершеннолетних уже установили. С каждым из них провели профилактическую беседу. Ребята пообещали, что больше так себя вести в общественных местах не будут.
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
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