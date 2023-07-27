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В Улан-Удэ продолжается проект «Парк здоровья»

В Улан-Удэ продолжается проект «Парк здоровья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для горожан организуют праздничную программу

29 июля в столице Бурятии состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Парк здоровья на все 100». Праздничную программу проведут в парке культуры и отдыха «Юбилейный».

Как сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ, перед посетителями парка выступят коллектив «Старики-разбойники» и солист городского ЦКиД Сергей Плотников. Подиумные группы «Гоёмсуу» и «АртАян» представят дефиле национальной одежды.

Участие также примут «серебряные волонтёры».

Возрастное ограничение: 6+.
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