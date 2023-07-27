В Улан-Удэ продолжается проект «Парк здоровья»

Для горожан организуют праздничную программу



29 июля в столице Бурятии состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Парк здоровья на все 100». Праздничную программу проведут в парке культуры и отдыха «Юбилейный».



Как сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ, перед посетителями парка выступят коллектив «Старики-разбойники» и солист городского ЦКиД Сергей Плотников. Подиумные группы «Гоёмсуу» и «АртАян» представят дефиле национальной одежды.



Участие также примут «серебряные волонтёры».



Возрастное ограничение: 6+.

