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В столице Бурятии продолжается упорная борьба с запахом фекалий

В столице Бурятии продолжается упорная борьба с запахом фекалий
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Город периодически окутывает вонь с очистных сооружений

Вот уже несколько месяцев иловые площадки на правобережных очистных сооружениях в столице Бурятии обрабатывают специальными препаратами. Причина тому – неприятный запах от них, который усилился минувшей весной.

Как выяснилось, подрядные организации, занимающиеся модернизацией очистных на Стеклозаводе, освобождают от осадков эти 19 площадок объёмом пять тысяч кубометров каждая. После демонтажа вместо них появятся блоки термической сушки, а также доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и озонаторная станция с контактными резервуарами.

Поверхность объектов, обработанная ранее специальным средством и находившаяся под специфической «блокировкой» от запахов, из-за нарушения целостного покрытия стала источником фекального амбре. Оно усилилось в конце июня. Периодически город окутывает специфический аромат, но уже не такой сильный, как месяц назад.

На днях на сооружениях провели очередную, уже четвёртую с мая обработку. В 2023 году интервал между ними сократили.

- Это позволяет уменьшить выброс газов, в том числе – сероводорода и гидроксибензола, которые являются источником неприятного запаха, – пояснили в МУП «Водоканал».

Вывоз осадков практически подошёл к концу.

- Мы начали проводить активную обработку карт, чтобы запах стал менее интенсивным, – подчеркнул начальник отдела экологии предприятия Антон Иванов.

На каждую иловую площадку уходит примерно два часа и 120 с лишним литров препарата. До конца лета устроят ещё одну обработку. Кроме того, на следующей неделе возьмутся за карты на левобережных очистных в иволгинском селе Сотниково.

После завершения сооружения на Стеклозаводе «вонючая» проблема должна исчезнуть полностью благодаря «применению новых технологий очистки сточных вод и ультрафиолетовому обеззараживанию», добавили в МУП.
очистные сооружения Водоканал

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