В селе Бурятии скоро откроют дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Строители успевают сдать его к новому учебному году



В небольшом селе Зандин Мухоршибирского района Бурятии проживает меньше 100 человек. В этом году в старом здании, где располагался дом культуры, проводится капитальный ремонт. Для этого из федерального бюджета было выделено 9 млн 249 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 590 тыс. рублей.



На сегодняшний день произведена замена сгнивших венцов, установлены новые стропила, отремонтирована крыша, заменены полы, утеплены стены здания, установлены новые входные двери, окна. Проведены бетонные работы: сделана отмостка, два крыльца, пандус. Также установлена сцена, произведена отделка помещения, установлено электрооборудование, противопожарная и отопительная системы. Кроме того, все покрашено и побелено.



Теперь здание соответствует всем канонам творческой деятельности. Здесь расположен зал на 70 мест, музей-библиотека, большое фойе, кабинеты и костюмерная. Здание обеспечено условиями для маломобильных граждан. В клубе работают два кружка – фольклорная группа (пять участников) и кружок «Хозяюшка» (шесть человек).



- Ещё осталось устранить недостатки, выявленных в ходе приёмки. Подрядчик добросовестный, всегда готов к диалогу и выполняет свою работу качественно. Все идёет по срокам. Сегодня каждый житель принимает активное участие в благоустройстве территории, готовясь к открытию очага культуры. Думаю, что примерно 25 августа откроем наш клуб, - рассказала заведующая Зандинским клубом Александра Магбанова.



Кроме того, как отмечают местные жители, клуб является не просто центром досуга сельчан, но и местом для оказания туристических услуг, поскольку возведённый буддийский дацан в селе Зандин пользуется большой популярностью у гостей из других городов и даже стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

