В Бурятии сельчане не могут попасть в парк из-за турникета от коров

Местные власти заявили, что им просто «нужно приноровиться»
Жители Тарбагатая посетовали на турникет, установленный недавно в местном парке. Из-за него сельчане с детскими колясками не могут попасть в зону отдыха. Ворота у второго входа – на замке. Люди задались вопросом, как им теперь быть.
На это глава сельского поселения «Тарбагатайское» Анна Думнова заявила, что есть ещё и третий вход в парк – со стороны улицы Подгорная.
- Там проезжают все. И здесь тоже проезжают велосипедисты и проходят люди с колясками. Только нужно приноровиться, – цитируют Думнову в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Как выяснилось, парк решили обезопасить от коров, которые «объели клумбы с цветами». Тарбагатайцам принесли извинения за неудобства.
Местные власти заявили, что им просто «нужно приноровиться»
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