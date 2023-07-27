В Бурятии сельчане не могут попасть в парк из-за турникета от коров



Жители Тарбагатая посетовали на турникет, установленный недавно в местном парке. Из-за него сельчане с детскими колясками не могут попасть в зону отдыха. Ворота у второго входа – на замке. Люди задались вопросом, как им теперь быть.



На это глава сельского поселения «Тарбагатайское» Анна Думнова заявила, что есть ещё и третий вход в парк – со стороны улицы Подгорная.



- Там проезжают все. И здесь тоже проезжают велосипедисты и проходят люди с колясками. Только нужно приноровиться, – цитируют Думнову в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Как выяснилось, парк решили обезопасить от коров, которые «объели клумбы с цветами». Тарбагатайцам принесли извинения за неудобства.