Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта школы №13

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков проинспектировал ход капитального ремонта школы №13, который стартовал в марте этого года.- Мы этим летом капитально ремонтируем четыре наши городские школы: №13, 52, 37 и старый корпус 25-й. На четыре школы выделено почти 500 миллионов рублей. Это все благодаря федеральной программе по модернизации школьных систем образования. На конкурсной основе подали заявку и выиграли четыре школы, - сказал мэр.На капитальный ремонт школы №13 выделено более 119 млн рублей и на сегодня подрядчик выполнил 68% всех работ – они идут согласно утверждённому графику. Строительный контроль сам подрядчик ведёт ежедневно, комитет по образованию – каждую неделю.- Школа была построена в 1967 году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировалась. Сейчас мы подошли к ремонту комплексно: сразу делаем новые фасады, и не просто фасады – мы их утепляем, потому что школа постоянно стояла на температурном контроле. Поменяли полностью кровлю, внутри заменены все инженерные системы – и отопление, и проводка, и канализация, и подача воды. Дополнительно в классах поставили водонагреватели, чтобы независимо от котельной у ребятишек всегда была горячая вода. Дополнительно закупили и оборудование, которого не хватало, заключили договоры, и пока идёт ремонт, планируем, что все оборудование подойдёт, - рассказал Игорь Шутенков.Мэр особенно подчеркнул интересный факт: к дизайну обновлённой школы привлекались родители, и цветовые решения на этажах, в частности, полов подрядчик согласовывал именно с ними.- Подрядчик идёт на контакт с заказчиком – директором школы, с родительским коллективом. Цветовые решения этажей сами родители выбирали, обсуждали. Ведь обычно подрядчику чем проще, тем быстрее, но он идёт навстречу и делает так, как ему заказывают, - отметил Игорь Шутенков.Капитальный ремонт завершится к концу августа, и в новом учебном году дети пойдут в обновлённую, полностью оснащённую всем необходимым школу. Кроме того, школа №13, которая находится в микрорайоне Аршан, является практически единственным центром притяжения в микрорайоне. Поэтому планируется, что после ремонта она станет не только образовательным, но и культурным, спортивным центром и для детей, и для взрослых.- Коллектив учителей дружный, активный, да и ученики такие же дружные и активные. Здесь у нас и школьное лесничество, и фольклорный ансамбль, и детская добровольная пожарная дружина, и клуб по патриотическому воспитанию. Тесно работают и детишки, и их родители, и наши преподаватели. За это большое спасибо. И, знаете, я уверен, что в обновлённой школе они развернутся, и об успехах тринадцатой школы мы ещё услышим, - подчеркнул Игорь Шутенков.- Эта школа отдалённая, плановая мощность у неё 800 мест, а учится 450 детей, и те родители, которые раньше отдавали детей в другие места, сейчас приходят, смотрят. Мы уверены, что школа будет пополняться учащимися этого района. Результаты у нас будут, действительно, расти, потому что условия, которые создаются для наших детей правительством Российской Федерации, Республикой Бурятия, городом Улан-Удэ не напрасны, это должно и обязано влиять на качество образования, - заявила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.