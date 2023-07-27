Школьники в Бурятии убрались на экотропе

В уборке мусора им помогали лесники
Ребята из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», почистили экологическую тропу вдоль речки Банная от мусора и хлама. Они активные участники школьного лесничества «Зелёный дом». Детям помогали сотрудники Баргузинского лесничества и Усть-Баргузинского лесхоза.
- Наше школьное лесничество всегда активно принимает участие в различных экологических акциях совместно с лесниками. Каждый год дети выезжают в лес, помогают с уборкой мусора. Несмотря на то, что сейчас дети отдыхают, они сразу откликнулись на предложение привести в порядок экологическую тропу, - рассказала помощник руководителя школьного лесничества «Зелёный дом» Дарья Смирнова.
Загрязнение лесов бытовым мусором – на сегодня одна из острейших экологических проблем. К примеру, пищевые отходы разлагаются 30 дней, газета и картон от 3 до 4 месяцев, а фольга, батарейки, автопокрышки и пластиковые бутылки от 100 до 200 лет.
- Экологические акции – большая помощь в деле сохранения лесов от пожаров. Тара от легковоспламеняющихся жидкостей, стекло может привести к возгоранию. Допустить пожар легко, но сколько нужно усилий и средств, чтобы его устранить, - отметил, участковый лесничий Сергей Максимов.
Мероприятие прошло в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес».
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