27 июля

26 июля

Популярное

Школьники в Бурятии убрались на экотропе

Школьники в Бурятии убрались на экотропе
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В уборке мусора им помогали лесники

Ребята из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный», почистили экологическую тропу вдоль речки Банная от мусора и хлама. Они активные участники школьного лесничества «Зелёный дом». Детям помогали сотрудники Баргузинского лесничества и Усть-Баргузинского лесхоза.

- Наше школьное лесничество всегда активно принимает участие в различных экологических акциях совместно с лесниками. Каждый год дети выезжают в лес, помогают с уборкой мусора. Несмотря на то, что сейчас дети отдыхают, они сразу откликнулись на предложение привести в порядок экологическую тропу, - рассказала помощник руководителя школьного лесничества «Зелёный дом» Дарья Смирнова.

Загрязнение лесов бытовым мусором – на сегодня одна из острейших экологических проблем. К примеру, пищевые отходы разлагаются 30 дней, газета и картон от 3 до 4 месяцев, а фольга, батарейки, автопокрышки и пластиковые бутылки от 100 до 200 лет.

- Экологические акции – большая помощь в деле сохранения лесов от пожаров. Тара от легковоспламеняющихся жидкостей, стекло может привести к возгоранию. Допустить пожар легко, но сколько нужно усилий и средств, чтобы его устранить, - отметил, участковый лесничий Сергей Максимов.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес».
школьники Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане не могут попасть в парк из-за турникета от коров
В Бурятии сельчане не могут попасть в парк из-за турникета от коров
Общество, 27.07.2023
Местные власти заявили, что им просто «нужно приноровиться»
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта школы №13
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта школы №13
Общество, 27.07.2023
Работы завершатся к концу августа
В прибрежном районе Бурятии открылся простаивавший паром
В прибрежном районе Бурятии открылся простаивавший паром
Общество, 27.07.2023
Татауровская переправа не работала полмесяца
Школьники в Бурятии убрались на экотропе
Школьники в Бурятии убрались на экотропе
Общество, 27.07.2023
В уборке мусора им помогали лесники
В Улан-Удэ недосыпают операторы call-центров и водители
В Улан-Удэ недосыпают операторы call-центров и водители
Общество, 27.07.2023
А больше всего времени на сон уходит у HR-менеджеров
На Элеваторе в Улан-Удэ отваливается «туалетная» плитка
На Элеваторе в Улан-Удэ отваливается «туалетная» плитка
Общество, 27.07.2023
Её обещают обновить уже несколько лет
На трассе в Бурятии заметили медведя
На трассе в Бурятии заметили медведя
Общество, 27.07.2023
Хозяина тайги видели ночью
Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию
Школьники и студенты Бурятии могут бесплатно обучиться программированию
Общество, 27.07.2023
Заявку на обучение нужно подать на «Госуслугах»
В Бурятии село боится остаться без скорой помощи
В Бурятии село боится остаться без скорой помощи
Общество, 27.07.2023
Местные жители заявили, что там остался всего один фельдшер
Жителей Бурятии приглашают на масштабный фотоконкурс
Жителей Бурятии приглашают на масштабный фотоконкурс
Общество, 27.07.2023
К участию приглашаются профессионалы и любители
Большинство жителей Бурятии оказались против профессии «по наследству»
Большинство жителей Бурятии оказались против профессии «по наследству»
Общество, 27.07.2023
Они считают, что дети не должны идти по их стопам
Размер имеет значение: В Бурятии выбрали самую большую клубнику
Размер имеет значение: В Бурятии выбрали самую большую клубнику
Общество, 27.07.2023
Житель республики вырастил на своём огороде 81-граммовую ягоду 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^