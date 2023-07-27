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Из Улан-Удэ до Таксимо пустят дополнительный авиарейс

Из Улан-Удэ до Таксимо пустят дополнительный авиарейс
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет летать каждый четверг

В Бурятии введут дополнительные авиарейсы между Таксимо и Улан-Удэ. Их выполнит авиакомпания «Ангара».

Новые перелёты будут каждый четверг. Вылет из Улан-Удэ запланирован на 17:10, а вылет из Таксимо – на 19:50. Время в пути составит 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муйского района.
Бурятия Муйский район Таксимо Улан-Удэ авиаперевозки

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