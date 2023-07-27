Он будет летать каждый четверг
В Бурятии введут дополнительные авиарейсы между Таксимо и Улан-Удэ. Их выполнит авиакомпания «Ангара».
Новые перелёты будут каждый четверг. Вылет из Улан-Удэ запланирован на 17:10, а вылет из Таксимо – на 19:50. Время в пути составит 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муйского района.
Из Улан-Удэ до Таксимо пустят дополнительный авиарейс
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Именинница живёт в Осинском районе
В Байкальском заповеднике проводят исследования дикого северного оленя в новом направлении
Проект изучит танцы сартулов, сонголов, хори и хонгодоров
Он будет летать каждый четверг
Его освятили ламы Буддийской Сангхи России
Она споёт в опере Джакомо Пуччини
В мэрии пообещали избавиться от некоторых из них
Ожидается до +35
Четыре человека доставлены в больницы Улан-Удэ
Александр Филиппов положил начало целой династии медиков
Ремонт приурочен к 100-летию со дня образования Хоринского района
Непогода разыграется на севере республики
Консультации проводятся каждый вторник и четверг
Мальчики более двух лет прожили в соцучреждении
Жители Северобайкальска смогут слушать концерты известных российских коллективов и солистов онлайн