Из Улан-Удэ до Таксимо пустят дополнительный авиарейс

Он будет летать каждый четверг



В Бурятии введут дополнительные авиарейсы между Таксимо и Улан-Удэ. Их выполнит авиакомпания «Ангара».



Новые перелёты будут каждый четверг. Вылет из Улан-Удэ запланирован на 17:10, а вылет из Таксимо – на 19:50. Время в пути составит 2 часа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Муйского района.

