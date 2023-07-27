В Улан-Удэ недосыпают операторы call-центров и водители

А больше всего времени на сон уходит у HR-менеджеров



Представители сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, сколько работающие жители бурятской столицы отводят на сон. Как выяснилось, большинство (60%) – от 6 до 8 часов в сутки. Ещё по 4-6 проводят в кровати 25% наших земляков, а по 8-10 – 10%.



Менее 4 часов спят 1% улан-удэнцев, больше десяти – лишь один из ста респондентов. Среднестатистический же горожанин – 6,8 часа.



Дольше остальных ночью отдыхают опрошенные моложе 24 лет (в среднем 7,2 часа). Родители тратят на сон меньше тех, у кого детей нет (6,3 против 6,8 часа в сутки соответственно).



Больше всего времени на это уходит у менеджеров по персоналу (7,1). Медсёстры спят по 6,6 часа, программисты – 6,3, а операторы call-центров и водители – в среднем по 6,2.



