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В Бурятии оставшиеся без родительского попечения дети воссоединились с родной сестрой

В Бурятии оставшиеся без родительского попечения дети воссоединились с родной сестрой
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчики более двух лет прожили в соцучреждении

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина помогла двум юным жителям Бурятии, одному из которых – 11, а второму – 15 лет, вернуться домой из соцучреждения. Как выяснилось, с такой просьбой к детскому омбудсмену ещё в июне обратилась наша землячка – старшая сестра мальчиков.
 
- Дети остались без родительского попечения и более двух лет находятся в социальном учреждении. Самостоятельно решить вопрос у сестры не получилось, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».
 
Уполномоченный побывала в учреждении, где находятся братья, и изучила их личные дела. А ещё пообщалась с ребятами лично.

- Они попросили помочь соединиться с сестрой. К решению вопроса подключили органы опеки и попечительства Кабанского и Селенгинского районов и директора Селенгинского центра (социальной помощи семье и детям), – отметила Ганькина. – Результат не заставил себя ждать – дети переданы родной сестре.

Омбудсмен добавила, что приоритетом в работе всех органов системы профилактики должно быть семейное устройство ребятишек, оставшихся без родителей, учёт их мнения, а также дальнейшее сопровождение и поддержка.
дети уполномоченный по правам ребенка

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