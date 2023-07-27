Хозяина тайги видели ночью
В половине второго часа ночи 27 июля в Прибайкальском районе Бурятии заметили медведя. Косолапого видели на 52 км дороги Улан-Удэ – Курумкан. О случившемся сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- Будьте осторожны при выходе в лес, - обратились в группе к местным жителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно медведя видели в Северобайкальске. Хозяин тайги около двух часов дня бродил на первом городском кладбище.
На трассе в Бурятии заметили медведя
Общество, Фото:
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