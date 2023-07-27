На Элеваторе в Улан-Удэ отваливается «туалетная» плитка



Недавно в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное у путепровода на Элеваторе в Улан-Удэ. На камеру запечатлели плитку на откосах, которую в народе уже давно прозвали «туалетной». Судя по снимку, её состояние оставляет желать лучшего.



Автор фотографии выразил надежду, что осыпающийся материал заметил во время своего недавнего визита в Бурятию председатель правительства России Михаил Мишустин. Его кортеж как раз проезжал мимо.



- Надеюсь, Мишустин увидел эту туалетную плитку, сделал замечание и её наконец-то заменят? – говорится в комментарии к снимку.



Впрочем, посетители паблика заявили, что эта проблема волнует их меньше всего – мол, в городе и других предостаточно. А уж премьер-министру страны точно нет до неё дела, уверены жители бурятской столицы.



Эту плитку власти обещают заменить уже несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже Эту плитку власти обещают заменить уже несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.



На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%) На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%) остановились на первом варианте.



По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отмечал он.