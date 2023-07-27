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На Элеваторе в Улан-Удэ отваливается «туалетная» плитка

На Элеваторе в Улан-Удэ отваливается «туалетная» плитка
Общество,  Фото:vk.com/otzyvy_03
Её обещают обновить уже несколько лет

Недавно в паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное у путепровода на Элеваторе в Улан-Удэ. На камеру запечатлели плитку на откосах, которую в народе уже давно прозвали «туалетной». Судя по снимку, её состояние оставляет желать лучшего.

Автор фотографии выразил надежду, что осыпающийся материал заметил во время своего недавнего визита в Бурятию председатель правительства России Михаил Мишустин. Его кортеж как раз проезжал мимо.

- Надеюсь, Мишустин увидел эту туалетную плитку, сделал замечание и её наконец-то заменят? – говорится в комментарии к снимку.

Впрочем, посетители паблика заявили, что эта проблема волнует их меньше всего – мол, в городе и других предостаточно. А уж премьер-министру страны точно нет до неё дела, уверены жители бурятской столицы.

Эту плитку власти обещают заменить уже несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.

На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%) остановились на первом варианте.
 
По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отмечал он.

В декабре в администрации определились с подрядчиком, который займётся разработкой технической документации по ремонту откосов. Им стало ООО «Проектрегион 03». Цена контракта составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. 
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