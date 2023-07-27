Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания
Первый в России спортивный продукт питания на основе изолята грибного белка, необходимого для построения и наращивания мышечной массы, разрабатывают в Иркутском государственном университете (ИГУ). Разработкой отечественного сырья занимаются в лаборатории экспериментальной нейрофизиологии ИГУ. Одним из результатов деятельности лаборатории стал проект по разработке спортивного питания на основе изолята грибного белка, который поддержан грантом в 1 млн рублей.
- В полноценном питании и поддержании здоровья человеческого организма главную роль играют белки. Животный белок богат всеми необходимыми аминокислотами, а также железом и цинком, в отличие от растительного белка, который предпочитают употреблять в пищу вегетарианцы и люди, ведущие здоровый образ жизни, - рассказала руководитель проекта, молодой учёный ИГУ Екатерина Малыгина.
Несмотря на все преимущества животного белка, производство продукта имеет ряд сложностей. В частности, это высокая себестоимость, вопросы рационального потребления антибиотиков животными и птицей, а также биобезопасность. Между тем, отличной альтернативой животному белку может выступать грибной белок – микопротеин.
- Микопротеин отличается высокой скоростью выращивания и получения, отсутствием в конечном продукте холестерина, безопасности, а также нейтральным вкусом и запахом (Denny et al., 2008). На основе микопротеина и его изолята возможно создание различных полуфабрикатов, пищевых добавок и продуктов спортивного питания, - заявила Екатерина Малыгина.
Лаборатория экспериментальной нейрофизиологии ИГУ на сегодня уже имеет наработки в данной области. По завершению проекта учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания на основе изолята грибного белка, сообщает управление информационной политики вуза.
В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На выставке будут представлены работы, созданные акриловыми красками
Его организуют учёные-палеонтологи страны
Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания
В музее природы республики работает временная выставка
Для горожан организуют праздничную программу
Оно состоится через месяц
На ремонт выделено более 5,5 млн рублей
Строители успевают сдать его к новому учебному году
Учёные проводят комплексные обследования для актуализации региональной Красной книги
В республике работает выездной экспертный десант программы «Классная страна»
Его поставят на территории мемориала славы забайкальцев
Именинница живёт в Осинском районе
В Байкальском заповеднике проводят исследования дикого северного оленя в новом направлении
Проект изучит танцы сартулов, сонголов, хори и хонгодоров
Он будет летать каждый четверг