В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка

Общество, Фото: управление информационной политики ИГУ

Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания



Первый в России спортивный продукт питания на основе изолята грибного белка, необходимого для построения и наращивания мышечной массы, разрабатывают в Иркутском государственном университете (ИГУ). Разработкой отечественного сырья занимаются в лаборатории экспериментальной нейрофизиологии ИГУ. Одним из результатов деятельности лаборатории стал проект по разработке спортивного питания на основе изолята грибного белка, который поддержан грантом в 1 млн рублей.



- В полноценном питании и поддержании здоровья человеческого организма главную роль играют белки. Животный белок богат всеми необходимыми аминокислотами, а также железом и цинком, в отличие от растительного белка, который предпочитают употреблять в пищу вегетарианцы и люди, ведущие здоровый образ жизни, - рассказала руководитель проекта, молодой учёный ИГУ Екатерина Малыгина.



Несмотря на все преимущества животного белка, производство продукта имеет ряд сложностей. В частности, это высокая себестоимость, вопросы рационального потребления антибиотиков животными и птицей, а также биобезопасность. Между тем, отличной альтернативой животному белку может выступать грибной белок – микопротеин.



- Микопротеин отличается высокой скоростью выращивания и получения, отсутствием в конечном продукте холестерина, безопасности, а также нейтральным вкусом и запахом (Denny et al., 2008). На основе микопротеина и его изолята возможно создание различных полуфабрикатов, пищевых добавок и продуктов спортивного питания, - заявила Екатерина Малыгина.



Лаборатория экспериментальной нейрофизиологии ИГУ на сегодня уже имеет наработки в данной области. По завершению проекта учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания на основе изолята грибного белка, сообщает управление информационной политики вуза.



