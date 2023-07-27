В Улан-Удэ черепа животных «расскажут» о секретах природы

В музее природы республики работает временная выставка



В Улан-Удэ открыта выставка «О чём расскажут кости» (0+). Главными экспонатами во временной экспозиции музея природы Бурятии «выступают» черепа позвоночных животных, таких как: лошадь, верблюд, архар, соболь, лисица, манул, медведь и других млекопитающих.



- Пробудить интерес у человека к изучению природы, её обитателей могут и кости, и скелет, и черепа животных. Так, череп — один из самых сложных отделов скелета позвоночных животных. Его изучение может дать большое количество информации не только о видовой принадлежности, но и возрасте, поле, остроте слуха, ширине поля зрения, предпочитаемому времени суточной активности и, наконец, о пищевых предпочтениях организма, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Например, по черепу дикой сибирской кошки – манула, по его огромным глазницам и суженому межглазничному пространству можно понять, что в ходе эволюции он выработал острое сумеречное зрение. А по его огромным слуховым капсулам, становится понятно, что у него и отменный слух. Этот маленький хищник охотится в сумеречное время на мышевидных грызунов, которые бывают активны в это время, поскольку днём в степях стоит жара.



Выставка доступна с 25 июля на базе постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная…» (0+).



Возрастное ограничение: 0+.



