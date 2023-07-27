27 июля

26 июля

Популярное

В Улан-Удэ черепа животных «расскажут» о секретах природы

В Улан-Удэ черепа животных «расскажут» о секретах природы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В музее природы республики работает временная выставка

В Улан-Удэ открыта выставка «О чём расскажут кости» (0+). Главными экспонатами во временной экспозиции музея природы Бурятии «выступают» черепа позвоночных животных, таких как: лошадь, верблюд, архар, соболь, лисица, манул, медведь и других млекопитающих.

- Пробудить интерес у человека к изучению природы, её обитателей могут и кости, и скелет, и черепа животных. Так, череп — один из самых сложных отделов скелета позвоночных животных. Его изучение может дать большое количество информации не только о видовой принадлежности, но и возрасте, поле, остроте слуха, ширине поля зрения, предпочитаемому времени суточной активности и, наконец, о пищевых предпочтениях организма, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Например, по черепу дикой сибирской кошки – манула, по его огромным глазницам и суженому межглазничному пространству можно понять, что в ходе эволюции он выработал острое сумеречное зрение. А по его огромным слуховым капсулам, становится понятно, что у него и отменный слух. Этот маленький хищник охотится в сумеречное время на мышевидных грызунов, которые бывают активны в это время, поскольку днём в степях стоит жара.

Выставка доступна с 25 июля на базе постоянной экспозиции «Таёжная, озёрная, степная…» (0+).

Возрастное ограничение: 0+.

Улан-Удэ Бурятия музей природа наука биология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии впервые проведут «Фестиваль динозавров»
В Монголии впервые проведут «Фестиваль динозавров»
Общество, 27.07.2023
Его организуют учёные-палеонтологи страны
В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка
В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка
Общество, 27.07.2023
Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания
В Улан-Удэ черепа животных «расскажут» о секретах природы
В Улан-Удэ черепа животных «расскажут» о секретах природы
Общество, 27.07.2023
В музее природы республики работает временная выставка
В Улан-Удэ продолжается проект «Парк здоровья»
В Улан-Удэ продолжается проект «Парк здоровья»
Общество, 27.07.2023
Для горожан организуют праздничную программу
В Иркутске отметят 60-летие Академгородка
В Иркутске отметят 60-летие Академгородка
Общество, 27.07.2023
Оно состоится через месяц
В селе Бурятии скоро откроют дом культуры
В селе Бурятии скоро откроют дом культуры
Общество, 27.07.2023
Строители успевают сдать его к новому учебному году
В Иркутской области выявляют редкие виды растений и животных
В Иркутской области выявляют редкие виды растений и животных
Общество, 27.07.2023
Учёные проводят комплексные обследования для актуализации региональной Красной книги
В Бурятии школьники и учителя разрабатывают образовательные турмаршруты
В Бурятии школьники и учителя разрабатывают образовательные турмаршруты
Общество, 27.07.2023
В республике работает выездной экспертный десант программы «Классная страна»
В Чите установят памятник Детям войны
В Чите установят памятник Детям войны
Общество, 27.07.2023
Его поставят на территории мемориала славы забайкальцев
В Бурятии изучают паразитов редкого вида
В Бурятии изучают паразитов редкого вида
Общество, 27.07.2023
В Байкальском заповеднике проводят исследования дикого северного оленя в новом направлении
«Дождь из цветов» возродит танцевальные традиции бурят
«Дождь из цветов» возродит танцевальные традиции бурят
Общество, 27.07.2023
Проект изучит танцы сартулов, сонголов, хори и хонгодоров
В Бурятии открыт памятник Турухай Табунангу
В Бурятии открыт памятник Турухай Табунангу
Общество, 27.07.2023
Его освятили ламы Буддийской Сангхи России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^