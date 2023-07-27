В Бурятии открыт памятник Турухай Табунангу

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Его освятили ламы Буддийской Сангхи России



26 июля в Бурятии провели освящение и открытие памятника Турухай Табунангу Джаб Эрдэни Хаану. Освящение провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.



- Турухай Табунанг Хаан был великим правителем, возглавлял двадцатитысячную армию, защитил границы от маньчжуров и правил табангутами и другими родами на протяжении долгого времени, - сообщает пресс-служба Сангхи.



Памятник открыт на отвороте к селу Субуктуй Кяхтинского района, на перекрёстке федеральной трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта. В рамках освящения прошёл традиционный праздник «Найр». Спортсмены соревновались в бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука «Суур Харбаха» и конных скачках «Мори урилдаан».



Напомним, что монумент был создан скульптором Юрием Эрдынеевым по проекту скульпторов Дмитрия Будажабэ и Петра Гармаева. Проект воплотил идею ширээтэ-ламы Бултумурского дацана Баира ламы.