В Бурятии изучают паразитов редкого вида

Общество, Фото: Байкальский заповедник

В Байкальском заповеднике проводят исследования дикого северного оленя в новом направлении



В Бурятии в рамках мониторинга дикого северного оленя (лесного подвида) алтае-саянской популяции проведена экспедиция с целью определения современного состояния популяции редкого вида. Совместно с учёным-паразитологом лаборатории систематики и эволюции паразитов института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Ольгой Логиновой в этом году впервые на хребте Хамар-Дабане начались исследования по изучению эндопаразитов северных оленей.



На протяжении всего маршрута были отобраны пробы зимних и летних экскрементов, всего собрано 25 проб. Новое направление в изучении локальной группировки поможет не только определить виды эндопаразитов дикого северного оленя Хамар-Дабана, но и определить их влияние на состояние популяции редкого вида, на основании чего будут выработаны рекомендации по сохранению вида.



Во время научной экспедиции были также проверены и переустановлены фотоловушки, а также обследованы горные тундры Байкальского заповедника с целью выявления новых и подтверждения прежних мест обитания изолированной группировки дикого северного оленя. Все материалы, полученные с фотоловушек, находятся в обработке. Их анализ позволит определить современное состояние редкого вида, в том числе его численность, половозрастной состав популяции, подтверждение обитания данного вида на территории, наличие хищников и их влияние на группировку дикого северного оленя.



За 8 дней экспедиции было пройдено более 80 км, в том числе около 50 км в местах обитания данного вида. В результате удалось зарегистрировать следы жизнедеятельности дикого северного оленя (экскременты и отпечатки следов на земле) в местах, где только предполагались его встречи. При визуальном обследовании территории зарегистрировано 14 особей, из них: 4 взрослых самца, 9 самок и 1 телёнок. Вторую часть стада обнаружить не удалось в связи с неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер, морось и туман). При детальном изучении кадров, полученных с фотоловушек, а также следов жизнедеятельности установлено методом экспертной оценки, что численность дикого северного оленя находится на стабильном уровне и составляет не менее 23 особей.



- Для сохранения редкого вида проведены работы по обновлению солонцов для дикого северного оленя. Ведь соль животным нужна не только для восполнения солевого баланса в организме, но и для переваривания пищи. Особенно в минеральной подкормке нуждаются стельные и кормящие самки, так как наличие питательных веществ в соли влияет на рождаемость и выкармливание оленят. Проведение биотехнических мероприятий в виде минеральной подкормки животных является одним из важных факторов, влияющих на состояние популяции, - сообщает научный отдел Байкальского заповедника.



Справка



Дикий северный олень алтае-саянской популяции (Rangifer tarandus valentinae) в XVIII-XIX веках был обычен. Сегодня этот подвид дикого северного оленя редок и занесён в Красную книгу Российской Федерации (2021) и Красную книгу Республики Бурятия (2013). За последние 20 лет наблюдается снижение численности популяции оленей на всем ареале их обитания.



Научные исследования по изучению локальной группировки дикого северного оленя проводились М.Н. Смирновым в 1981 году. Установлено, что хамар-дабанская группировка деградирует довольно сильно. В Байкальском заповеднике этот вид находится на границе своего восточного ареала, малочислен (до 31 особи, с падением численности до 18 особей в 2012 г.). Это единственный вид млекопитающих Байкальского заповедника, который занесён в Красную книгу Российской Федерации.

