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Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 90-летие

Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Именинница живёт в Осинском районе

90-летний юбилей отметила жительница деревни Онгосор Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Матрёна Сергеевна Хамаганова, получатель социальных услуг на дому. Поздравили юбиляра представители администрации и центра социального обслуживания населения Осинского района, социальные работники, коллеги, с которыми она раньше трудилась, и, конечно, родные Матрёны Сергеевны.

- Судьба Матрёны Сергеевны похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. В страшное военное и тяжёлое послевоенное время прошли детство, юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали её по жизни, помогали справляться с трудностями, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В свои годы именинница сохранила ясность ума и жизнелюбие. С радостью она встретила гостей и внуков, правнуков, которых у неё шестеро. Внуки пожелали бабушке отметить столетний юбилей.

- Легко! – заявила в ответ внукам юбиляр.
Усть-Ордынский Бурятский округ юбилей долгожитель

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