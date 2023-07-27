Именинница живёт в Осинском районе
90-летний юбилей отметила жительница деревни Онгосор Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Матрёна Сергеевна Хамаганова, получатель социальных услуг на дому. Поздравили юбиляра представители администрации и центра социального обслуживания населения Осинского района, социальные работники, коллеги, с которыми она раньше трудилась, и, конечно, родные Матрёны Сергеевны.
- Судьба Матрёны Сергеевны похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. В страшное военное и тяжёлое послевоенное время прошли детство, юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали её по жизни, помогали справляться с трудностями, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В свои годы именинница сохранила ясность ума и жизнелюбие. С радостью она встретила гостей и внуков, правнуков, которых у неё шестеро. Внуки пожелали бабушке отметить столетний юбилей.
- Легко! – заявила в ответ внукам юбиляр.
Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 90-летие
Общество, Фото:
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