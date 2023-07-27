Жителей Бурятии приглашают на масштабный фотоконкурс

К участию приглашаются и профессионалы, и любители



Жители Бурятии могут принять участие во всероссийском национальном фотоконкурсе «Знание.Россия», который посвящён достижениям страны в разных областях в XXI веке.



Профессионалы и любители могут представить на конкурс фото, сделанные фотоаппаратом или мобильным устройством.



Всего в конкурсе пять номинаций: наука и технологии, искусство и спорт, природа, люди, архитектура и урбанистика.



Участие в конкурсе бесплатное, сбор заявок продлится до 5 октября 2023 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса (https://project7605051.tilda.ws/).



- Проект Знание.Россия станет самым масштабным фотоконкурсом России. Это шанс для каждого выразить свою любовь к Родине через взгляд на, быть может, привычные нам вещи и явления. Показать, что настоящая Россия — это и великие научные открытия, и бережно сохранённая природа заповедников, это слезы счастья на глазах спортсменов-победителей и радость учеников, идущих в первый раз в школу. Всё это — то, чем можно и нужно гордиться, наша живая, эмоциональная, открытая новому страна, современная история которой создается прямо сейчас и с нашим непосредственным участием, — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



В финале будут выбраны 65 победителей — по 10 лауреатов и одному лидеру в каждой номинации.



Победители получат ценные призы, возможность организовать персональную выставку в известных творческих пространствах столицы и даже отправятся в фотоэкспедицию по России в 2024 году.





Возрастное ограничение 12+

