В Иркутске отметят 60-летие Академгородка

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Оно состоится через месяц



Основные мероприятия в честь 60-летия Академгородка пройдут в Иркутске 26 августа. На заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования обсудили работы, которые ещё предстоит выполнить.



К настоящему времени завершено благоустройство сквера «Прогресс». Планируют отремонтировать подъезды к центральной площади, привести в порядок фасады зданий, очистив их от рекламных объявлений и закрасив надписи, выполнить санитарную обрезку деревьев. Также приступят к обновлению фасада ДК «Юбилейный. Проводят переговоры с арендаторами различных помещений, чтобы они привели в порядок их облик.



26 августа запланированы праздничное шествие, спортивная и концертная программы, развлечения для детей. Накануне пройдут мероприятия с участием жителей. Подробный план будет опубликован до середины августа, сообщает мэрия Иркутска.



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