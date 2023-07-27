Оно состоится через месяц
Основные мероприятия в честь 60-летия Академгородка пройдут в Иркутске 26 августа. На заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования обсудили работы, которые ещё предстоит выполнить.
К настоящему времени завершено благоустройство сквера «Прогресс». Планируют отремонтировать подъезды к центральной площади, привести в порядок фасады зданий, очистив их от рекламных объявлений и закрасив надписи, выполнить санитарную обрезку деревьев. Также приступят к обновлению фасада ДК «Юбилейный. Проводят переговоры с арендаторами различных помещений, чтобы они привели в порядок их облик.
26 августа запланированы праздничное шествие, спортивная и концертная программы, развлечения для детей. Накануне пройдут мероприятия с участием жителей. Подробный план будет опубликован до середины августа, сообщает мэрия Иркутска.
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В Иркутске отметят 60-летие Академгородка
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