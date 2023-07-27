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На севере Бурятии сухая гроза разожгла три лесных пожара

На севере Бурятии сухая гроза разожгла три лесных пожара
Общество,  Фото:РАЛХ
Один из них оперативно потушили

Накануне в Бурятии обнаружили три лесных возгорания: одно – в Муйском и ещё два – в Северо-Байкальском районе. К ним привела сухая гроза.

Первый пожар оперативно ликвидировали. По данным на утро 27 июля, один огненный очаг в Северо-Байкальском районе – в Уоянском лесничестве – локализовали. Продолжаются тушение второго – в Ангоянском.

Всего с пламенем боролся 21 сотрудник лесной охраны. Задействовать пришлось шесть единиц техники. Общая площадь возгораний составила 7,4 га, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.




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