На севере Бурятии сухая гроза разожгла три лесных пожара

















Накануне в Бурятии обнаружили три лесных возгорания: одно – в Муйском и ещё два – в Северо-Байкальском районе. К ним привела сухая гроза.Первый пожар оперативно ликвидировали. По данным на утро 27 июля, один огненный очаг в Северо-Байкальском районе – в Уоянском лесничестве – локализовали. Продолжаются тушение второго – в Ангоянском.Всего с пламенем боролся 21 сотрудник лесной охраны. Задействовать пришлось шесть единиц техники. Общая площадь возгораний составила 7,4 га, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.