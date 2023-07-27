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В Бурятии простятся с погибшим на СВО молодым контрактником

В Бурятии простятся с погибшим на СВО молодым контрактником
Общество,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Жизнь бойца оборвалась вскоре после его 21-го дня рождения

В ближайшее воскресенье, 30 июля, в Бурятии проводят в последний путь 21-летнего Мунко Доржиева, который погиб на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в еравнинском селе Усть-Эгита, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».

Мунко родился 18 июня 2002 года в селе Можайка Еравнинского района. Он был старшим ребёнком в семье. До шестого класса учился в Можайской средней школе, затем перешёл в Усть-Эгитуйскую.
 
Доржиев отличался математическим складом ума, принимал активное участие в школьных и районных олимпиадах и различных мероприятиях. Увлекался футболом, волейболом и баскетболом.

В 2019 году поступил на специальность педагогического профиля «Математика и информатика» в Бурятском государственном университете. Успешно окончил первый курс и после оформил академический отпуск.
 
В ноябре 2020-го ушёл в армию. Затем продолжил военную службу по контракту в танковой бригаде.

Наш земляк погиб 22 июня. У бойца осталась любящая семья – отец, мать, два брата и сестра. Он всегда останется в памяти родных, друзей и земляков светлым, добрым и отзывчивым человеком, отмечает «Еравна-инфо.24/7».
смерть

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