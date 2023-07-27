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В Бурятии село боится остаться без скорой помощи

В Бурятии село боится остаться без скорой помощи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что там остался всего один фельдшер

В хоринском улусе Тэгда бьют тревогу – там сейчас работает всего один фельдшер скорой, а раньше их было четыре. Сельчане выразили опасение, что из-за нехватки специалистов они скоро останутся без медицинской помощи.
 
- Население в ней очень нуждается. Как такое большое село можно оставить без скорой помощи? Этого нельзя допустить, – заявили местные жители в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Они призвали подключить к решению вопроса главу муниципального образования и депутатов районного совета. 

В Минздраве Бурятии тем временем сообщили, что сейчас вместо уволившегося фельдшера ищут нового. Вакансию разместили на официальных сайтах Хоринской центральной районной больницы и центра занятости.

- Интерес уже проявил медицинский работник из Забайкальского края. С ним ведутся переговоры, – подчеркнули в ведомстве.
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