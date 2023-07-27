В Бурятии село боится остаться без скорой помощи



В хоринском улусе Тэгда бьют тревогу – там сейчас работает всего один фельдшер скорой, а раньше их было четыре. Сельчане выразили опасение, что из-за нехватки специалистов они скоро останутся без медицинской помощи.



- Население в ней очень нуждается. Как такое большое село можно оставить без скорой помощи? Этого нельзя допустить, – заявили местные жители в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Они призвали подключить к решению вопроса главу муниципального образования и депутатов районного совета.





В Минздраве Бурятии тем временем сообщили, что сейчас вместо уволившегося фельдшера ищут нового. Вакансию разместили на официальных сайтах Хоринской центральной районной больницы и центра занятости.



- Интерес уже проявил медицинский работник из Забайкальского края. С ним ведутся переговоры, – подчеркнули в ведомстве.

