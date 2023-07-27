В Бурятии жители райцентра отбиваются от приставучих собак

Кяхтинцы пожаловались на бардак в городском парке



Жители Кяхты недовольны обстановкой в городском парке. Одна из них рассказала, что недавно гуляла там с пятилетней дочкой и еле успевала отбиваться от бродячих животных.



- Сидели, отдыхали. К нам собака лезла прямо. Отгоняли её. Рядом бегали маленькие ребятишки. Потом собака побежала, напугала дочку. Завалила её на крапиву. Ребёнок плакал, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Кяхта-инфо.24/7». – Ладно со мной была подруга, отгоняла. Сама я на восьмом месяце беременности.



Возмущённая горожанка поинтересовалась, почему бродячие четвероногие, к тому же нечипированные, спокойно разгуливают в зоне отдыха. И заодно пожаловалась на высокую траву, которую никто убирает: «Что за бардак? Кто мне может дать объяснение? Там и другие детки, а охраны нет».



В МБУ «Городское хозяйство» пояснили, что в среду, 26 июля, беспризорных животных отловили на прилегающей к парку территории. В учреждении добавили, что лишнюю растительность в зелёной зоне косят каждый день.

