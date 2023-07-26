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Мусорящим в лесах улан-удэнцам пригрозили штрафами

Мусорящим в лесах улан-удэнцам пригрозили штрафами
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их размер доходит до трёх с половиной тысяч
 
В лесах Улан-Удэ каждый день убирают отходы, которые оставляют там люди.  В порядок привели уже треть замусоренной территории, рассказали в МБУ «Городское лесничество».

Сотрудники учреждения также регулярно патрулируют лесной массив и устраивают совместные рейды с правоохранителями. Любителей сорить отслеживают с помощью камер фотофиксации.

Жителям бурятской столицы напомнили, что оставлять ТКО в лесах запрещено. Нарушителям грозят штрафы. Их размер колеблется от 2000 до 3500 рублей для физических, от 10 до 20 тысяч – для должностных лиц и ИП и от 100 до 300 тысяч рублей – для компаний и организаций.
 
При этом виновный обязан убрать образовавшуюся свалку. Если он откажется, это сделают сотрудники лесничества, а возмещать затраты придётся уже в судебном порядке. 
мусор Лес штраф

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