Мусорящим в лесах улан-удэнцам пригрозили штрафами



Жителям бурятской столицы напомнили, что оставлять ТКО в лесах запрещено. Нарушителям грозят штрафы. Их размер колеблется от 2000 до 3500 рублей для физических, от 10 до 20 тысяч – для должностных лиц и ИП и от 100 до 300 тысяч рублей – для компаний и организаций.



При этом виновный обязан убрать образовавшуюся свалку. Если он откажется, это сделают сотрудники лесничества, а возмещать затраты придётся уже в судебном порядке.



В лесах Улан-Удэ каждый день убирают отходы, которые оставляют там люди. В порядок привели уже треть замусоренной территории, рассказали в МБУ «Городское лесничество».Сотрудники учреждения также регулярно патрулируют лесной массив и устраивают совместные рейды с правоохранителями. Любителей сорить отслеживают с помощью камер фотофиксации.