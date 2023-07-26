26 июля

25 июля

Популярное

В сельском ДК в Бурятии боролись с воображаемым пожаром

В сельском ДК в Бурятии боролись с воображаемым пожаром
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Сотрудники местной ПЧ отработали действия при возгорании

В среду, 26 июля, в еравнинском посёлке Хорга состоялись пожарно-тактические учения, в которых приняли участие сотрудники пожарной части (ПЧ) № 57 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии. В условиях, приближенных к реальности, они отработали свои действия при возгорании.

По легенде, в населённом пункте вспыхнул дом культуры. На место отправились шесть человек. Задействовать пришлось одну автоцистерну.

Перед пожарными поставили несколько задач – эвакуировать сотрудников и посетителей ДК, предотвратить распространите огня и ликвидировать очаг. Их успешно выполнили. 

Такие учения систематически проводят во всех подразделениях государственной противопожарной службы Бурятии для отработки слаженности и быстроты действий при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двухсотбалльница поделилась опытом подготовки к ЕГЭ
В Бурятии двухсотбалльница поделилась опытом подготовки к ЕГЭ
Общество, 26.07.2023
Самое важное – это дисциплина и систематизированные занятия
В Бурятии сняли фильм о дарханах республики
В Бурятии сняли фильм о дарханах республики
Общество, 26.07.2023
Мастера рассказывают о себе и своём творчестве
Спортсмен из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Спортсмен из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, 26.07.2023
Соревнования по джиу-джитсу проходили в Монголии
Жители Бурятии раскрывают «грибные» места
Жители Бурятии раскрывают «грибные» места
Общество, 26.07.2023
Дикоросы вовсю собирают в пригородном районе республики
Учителя из Бурятии прошли обучение в «Артеке»
Учителя из Бурятии прошли обучение в «Артеке»
Общество, 26.07.2023
Они смогли повысить свою квалификацию
С 1 сентября в Бурятии введут обязательную маркировку сельхозживотных
С 1 сентября в Бурятии введут обязательную маркировку сельхозживотных
Общество, 26.07.2023
К ним относятся крупный рогатый скот, пчёлы, свиньи, домашняя птица, пушные звери
В Улан-Удэ определили лучшего пожарного
В Улан-Удэ определили лучшего пожарного
Общество, 26.07.2023
В столице Бурятии прошёл конкурс профмастерства
Жителям Бурятии за полгода выдали более 30 тысяч справок об отсутствии судимости
Жителям Бурятии за полгода выдали более 30 тысяч справок об отсутствии судимости
Общество, 26.07.2023
Быстрее всего её можно заказать через портал Госуслуг
В Улан-Удэ росгвардеец спас жизнь эпилептику
В Улан-Удэ росгвардеец спас жизнь эпилептику
Общество, 26.07.2023
Прямо на проезжей части мужчина ударился головой
В Бурятии проверили дебоширов, алкоголиков и наркоманов
В Бурятии проверили дебоширов, алкоголиков и наркоманов
Общество, 26.07.2023
В Бурятии проверили дебоширов, алкоголиков и наркоманов
В Бурятии лесники получили два мощных квадроцикла
В Бурятии лесники получили два мощных квадроцикла
Общество, 26.07.2023
Техника станет серьёзным подспорьем для работы в лесах
В столице Бурятии днями напролёт косят траву
В столице Бурятии днями напролёт косят траву
Общество, 26.07.2023
В городе вовсю избавляются от лишней растительности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^