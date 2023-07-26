В сельском ДК в Бурятии боролись с воображаемым пожаром



В среду, 26 июля, в еравнинском посёлке Хорга состоялись пожарно-тактические учения, в которых приняли участие сотрудники пожарной части (ПЧ) № 57 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии. В условиях, приближенных к реальности, они отработали свои действия при возгорании.



По легенде, в населённом пункте вспыхнул дом культуры. На место отправились шесть человек. Задействовать пришлось одну автоцистерну.



Перед пожарными поставили несколько задач – эвакуировать сотрудников и посетителей ДК, предотвратить распространите огня и ликвидировать очаг. Их успешно выполнили.



Такие учения систематически проводят во всех подразделениях государственной противопожарной службы Бурятии для отработки слаженности и быстроты действий при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

