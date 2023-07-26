На Батарейке в Улан-Удэ будут весь день ловить собак



В ближайший четверг, 27 июля, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят в микрорайоне Батарейка.



Сотрудники службы отлова займутся поимкой беспризорных животных. С 10:00 до 15:00 на улице Воровского, 26б (около магазина Бав Шагжи») развернут специальный мобильный пункт, где все желающие смогут привить питомцев от бешенства, а за определённую плату – ещё и зарегистрировать их и установить специальный чип.



Сообщить о нарушениях правил содержания домашних собак и оставить заявку на отлов предлагают по номеру оперштаба 8-9025-30-17-08.