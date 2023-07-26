В районе Бурятии из-за массового траура отменили дискотеки и развлечения для молодёжи



Жители приграничного Кяхтинского района поинтересовались, почему для местных старшеклассников и студентов больше не устраивают дискотеки. Они посетовали, что лето постепенно заканчивается, а развлекаться молодёжи негде. В итоге подрастающему поколению приходится слоняться по парку.



- Почему работники культуры не заинтересованы в этом? Понятно, что многие в отпуске, найдутся отговорки. Но скоро ведь лето закончится, – заявили обеспокоенные сельчане в группе «Кяхта-инфо.24/7».



В районном центре культуры и досуга (РЦКиД) пояснили: танцевальные вечера не проводились «в связи с траурными событиями» на территории всего муниципального образования». Со следующего месяца всё должно возобновиться.



- По этой причине молодёжные программы и акции перенесли на август, – подчеркнули в учреждении.

