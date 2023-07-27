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В Бурятии кратковременные дожди

В Бурятии кратковременные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике переменная облачность, днём на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град. Утром при прояснении туман. Ветер западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24, местами +26,+31.

В Улан-Удэ днём кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.
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