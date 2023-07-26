Жителям Бурятии за полгода выдали более 30 тысяч справок об отсутствии судимости

Быстрее всего её можно заказать через портал Госуслуг



Информационный центр МВД Бурятии населению предоставляет пять государственных услуг, две из которых – в электронном виде (на сайте Госуслуг).



- В первом полугодии текущего года специалисты центра оказали населению республики более 35 тысяч госуслуг. При этом почти все граждане обратились за их получением через портал Госуслуг. Самой востребованной среди населения региона стала услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости. Ею воспользовались свыше 32 тысяч человек, - сообщила на брифинге начальник отделения информационного центра МВД по РБ Наталья Рубцова.



При этом жители Бурятии по-прежнему могут получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме «одного окна»: через МФЦ, а также при посещении информационного центра МВД. Однако наиболее удобный способ - обращение через электронный сервис Госуслуг. Готовые справки можно получить в личном кабинете. Эта услуга предоставляется бесплатно.



Кроме того, специалисты информационного центра МВД оказывают госуслуга по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. Апостиль – это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации.



Апостиль проставляют на справках о наличии (отсутствии) судимости, архивных справках и выписках, на справках о реабилитации жертв политических репрессий. За проставление апостиля уплачивается госпошлина в размере 2 500 рублей за каждый официальный документ.



В 2022 году полицейскими оказано 274 госуслуги по проставлению апостиля, по состоянию на 25 июля 2023 года – ещё 145.















