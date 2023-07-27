Улан-удэнцы предложили вывалить неубранный мусор прямо на площади Советов



Жители бурятской столицы негодуют из-за ситуации, сложившейся в частном секторе. Мусор там не вывозят месяцами, уверяют горожане. Своим возмущением по этому поводу они поделились в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте».



- Неуважаемая администрация нашего города, хочется обратить ваше внимание на мусорный коллапс, который происходит у вас под носом, – говорится в посте. – Собаки растаскивают мусор, он везде летает, отсюда – вонь, да ещё и всякие мыши и крысы развелись при этих нечистотах. До кой поры это всё будет продолжаться?





Улан-удэнцы поинтересовались, почему власти не принимают никакие меры. Они уже сами готовы на крайности.



- Надо всё собрать и вывалить перед вами – у головы Ленина и перед Хуралом. Может, тогда начнёте шевелиться, – заявил неизвестный автор. – А если просрочка (по оплате на вывоз ТКО – прим.) хоть на одну неделю, со всяких разных номеров начинают звонить и доставать, чтобы оплатили.



Наши земляки даже пригрозили обратиться на горячую линию президента РФ Владимира Путина. «Пусть тоже разбирается с нашими чиновниками! Сил нет это терпеть. Слов тоже не осталось!», – отмечается в публикации.







Кстати, в «неуважаемой» администрации об этой проблеме прекрасно знают . Буквально на днях её обсуждали на совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Как выяснилось, в мае от жильцов многоквартирных домов поступило 1092 жалобы на регоператора, который вовремя не вывозил ТКО. Ещё 979 касались крупногабаритного мусора.

В июне ситуация немного улучшилась – за месяц горожане направили 1023 и 906 обращений соответственно. А вот частный сектор, как выразились ответственные чиновники, наоборот, обрастает помойками.- В мае по нему было 1599 жалоб, в июне – 1434, то есть наметилось, снижение, а в этом месяце зафиксировали уже 937, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Шутенков заявил, что мириться со сложившейся ситуацией нельзя и поручил фиксировать все факты, когда «ЭкоАльянс» не вывозит мусор. Этим займутся управляющие компании и ТСЖ. Регоператора пообещали привлекать к административной ответственности. Представителей компании также хотят пригласить на заседание профильного комитета городского совета депутатов для рассмотрения этого вопроса. «В любом случае мы должны прийти на помощь горожанам», – заключил мэр Улан-Удэ.