В Бурятии сняли фильм о дарханах республики

Общество, Фото: скриншот фильма

Мастера рассказывают о себе и своём творчестве



В Бурятии сняли творческий проект о народных художественных промыслах «Уран дархан» (6+). Съёмки ленты были приурочены к столетию республики.



В фильме известные в Бурятии и далеко за её пределами мастера раскрывают некоторые секреты своего мастерства, рассказывают о себе, своём творчестве. Многие из них являются потомственными дарханами (кузнецами) из знаменитых творческих династий региона. Героями фильма стали прославленные мастера: Бато Мэрдыгеев, Андрей Мэрдыгеев, Сергей Цыбенов, ювелир-чеканщик, Юрий Эрдынеев, Бато-Мунко Чимитов, Эдуард Павлов. Экспертом выступила заслуженный работник культуры Бурятии Саржана Эрдынеева.



Режиссёр фильма – видеограф Ирина Хоренова. Фильм снят в рамках проекта «Уран дархан» к 100-летию Республики Бурятия.



- Проект «Уран дархан» стартовал в 2021 году и прошёл в несколько этапов: республиканские конкурсы творческих проектов «Уран Дархан», выставки, создание документальных фильмов. Гранд-выставка всех работ, созданных в рамках проекта, украсила площадь Советов столицы Бурятии, которая стала основным местом проведения праздника 100-летия республики 2-3 июня, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

