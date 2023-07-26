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В главном соборе Бурятии устанавливают резной иконостас

В главном соборе Бурятии устанавливают резной иконостас
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Работы обещают завершить в ближайшее время

Резной иконостас устанавливается в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. С момента передачи собора епархии, с 2000 года, иконостас собора был временным.

- Иконы были попросту прикручены саморезами к перекладинам. Двадцать три года иконостас собора был в таком неприглядном состоянии, но сегодня, впервые за много лет, в верхнем приделе начались работы по монтажу новой резьбы на иконостас, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Новая деревянная резьба уже установлена на первый ярус иконостаса, а теперь идут работы по монтажу резьбы на весь иконостас главного собора Бурятии. В скором времени иконостас собора будет полностью завершён.

Ранее епархией сообщалось, что иконостас верхнего придела Свято-Одигитриевского собора был приведён в достойный вид. Заднюю стену иконостаса закрыли специальным материалом, оштукатурили, а также покрасили в ту же цветовую гамму, что и все стены храма — небесно-голубой цвет. Кроме этого, на задней стене иконостаса были размещены новые иконы.

Бурятия православие иконостас собор епархия Улан-Удэ

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