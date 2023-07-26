Росгвардия в Бурятии проводит набор на военную службу по контракту

Набирают людей от 18 до 50 лет



Управление Росгвардии по Бурятии проводит набор граждан на военную службу по контракту на срок от 12 месяцев. При заключении контракта предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере: федеральная – 195 000 рублей и региональная – 200 000 рублей.



Основные требования:



- возраст от 18 до 50 лет;

- состояние здоровья, годное к прохождению военной службы по контракту;

- также рассматриваются граждане с погашенной и снятой судимостью (за исключением тяжких и особо тяжких преступлений).



Здесь гарантируют стабильное денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц, а также полный социальный пакет; дополнительные выплаты при непосредственном участии в активной фазе боевых действий составляют 8500 рублей за сутки, за уничтоженную технику противника от 10 000 до 1 000 000 рублей.



Кроме того, военнослужащим, награждённым в период прохождения военной службы орденом (медалью) РФ, выплачиваются единовременно пять окладов денежного содержания и ежемесячно 50% оклада денежного содержания.



По всем вопросам обращаться: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, тел. 8(3012) 37-81-35, 8-965-265-33-88.

