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В Бурятии двухсотбалльница поделилась опытом подготовки к ЕГЭ

В Бурятии двухсотбалльница поделилась опытом подготовки к ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самое важное, по её словам, – это дисциплина и систематизированные занятия

Обладательница максимальных 100 баллов ЕГЭ по предметам «математика профильная» и «русский язык» Александра М. окончила Турунтаевскую районную гимназию в Прибайкальском районе Бурятии и получила медаль «За особые успехи в обучении». Министерство образования республики попросило выпускницу поделиться своими эмоциями от экзамена и опытом подготовки к итоговой аттестации в 2023 году.

- По русскому языку было очень неожиданно. Так что подступили слезы, а математике была просто рада. Потому что, выйдя с экзамена, рассчитывала на 100 баллов, - вспоминает Александра, которая планирует поступить в один из московских вузов, развиваться в сфере экономики и финансов и интересуется сферой IT.

Выпускница отмечает, что математика всегда была любимым предметом, и она не представляла своё дальнейшее обучение без точной науки. Готовиться гимназистка начала с 10 класса. Основным источником знаний стали вебинары в онлайн-школах. На занятия в день уходило от 4 до 6 часов. Как отмечает двухсотбалльница, самое важное – это дисциплина и систематизированные занятия.

- В целом я все два года целилась на высокие баллы и не переставала верить в себя. О 100 баллах по математике начала задумываться где-то в мае, когда это стало уже более реальным результатом, но старалась не настраивать себя на высший балл во избежание разочарования, - рассказала Александра.

Во время подготовки к экзаменам в гимназии учителя проводили консультации, где их воспитанники раз за разом решали различные варианты. В то же время семья Александры окружила дочь вниманием и следила, чтобы она уделяла время перерывам.

- Я часто игнорировала отдых. Ещё мне повезло с друзьями, так как они такие же замотивированные ребята. Мы ставили себе высокие планки, - объяснила выпускница.

Последний год в гимназии стал для девушки особо насыщенным. Много времени уходило на подготовку к олимпиадам по математике, участие в различных перечневых олимпиадах, всероссийской олимпиаде школьников, а также мероприятиях, проводимых Бурятским государственным университетом. Вместе с тем появилось увлечение английским языком. Интерес к лингвистике стал поводом для изучения второго иностранного языка, но уже в вузе.

Будущим выпускам двухсотбалльница Александра советует заранее хорошо подумать и определиться со своей целью. Ведь отталкиваясь от неё, можно будет выстроить план подготовки и прийти к нужному результату.

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