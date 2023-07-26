Соревнования состоятся в ФСК
28 и 29 июля в Улан-Удэ пройдут международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы чемпиона мира, Европы, Азии и СССР, заслуженного мастера спорта Бориса Будаева (6+). В турнире примут участие порядка 200 спортсменов из России, Монголии, Южной Кореи, Узбекистана.
Как сообщает официальная группа Александра Богомоева, Бурятию на соревнованиях представят следующие борцы:
Весовая категория 57 кг
Баяндуев Жаргал
Пучков Сергей
Шойжинимаев Алдар
Эрдынеев Пурбо
Шагдуров Баир
Дашипылов Пурбо
Дашидондуков Аркадий
Рабданов Эрдэни
Гармаев Вячеслав
Дагаев Андрей
Весовая категория 61 кг
Данцаранов Арсалан
Баяндуев Баир
Аюшеев Булат
Бурьянов Максим
Ринчинов Владимир
Нимаев Бэлигто
Баршуев Борис
Гонжапов Бэлигто
Гармаев Ринчин
Синдыхеев Александр
Мункуев Алдар
Борогшонов Эрдэм
Весовая категория 65 кг
Толстиков Руслан
Ринчинов Ринчин
Цыренжапов Буянто
Весовая категория 70 кг
Жигзымаев Саян
Упхоев Игорь
Цыденов Баир
Ешинимаев Тамир
Куприянов Дмитрий
Подкаменев Бабасан
Транчеев Денис
Цыденжапов Батор
Весовая категория 74 кг
Доржиев Максим
Намдаков Эрдэни
Бодиев Тумэн
Ишеев Лубсан
Цыденов Цыден
Дугаржапов Цырен
Гармаев Сандан
Цидеев Амгалан
Доржиев Илья
Весовая категория 79 кг
Цыренжапов Чингис
Ухинов Зоригто
Дамбаев Бато
Каркунов Жамсаран
Очиров Галсан
Весовая категория 86 кг
Елбаскин Артур
Бальжинимаев Арсалан
Эрхитуев Кирилл
Хаптагаев Борис
Шадапов Буянто
Весовая категория 92 кг
Бадмажапов Дамдин
Нимаев Аюр
Весовая категория 97 кг
Жибалов Илья
Весовая категория 125 кг
Санжиев Айдар
Балжимаев Чингиз
Бакшеев Амгалан
В настоящее время сборная Бурятии в составе 80 человек под руководством Валерия Иванова и Батора Базарова проходит сборы по подготовке к турниру.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия выставит на турнир Бориса Будаева 58 борцов
Общество, Фото:
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