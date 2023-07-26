Спортсмены посоревнуются на берегу Байкала
С 29 по 30 июля в Бурятии пройдёт открытое первенство Баргузинского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут IX и Х этапом кубка Бурятии.
Первенство проведут в посёлке Усть-Баргузин на берегу Байкала. 29 июля состоится турнир в дисциплине «кросс классика» (IX этап). Соревнования стартуют в 15:00.
30 июля спортсмены посоревнуются в «кросс выборе» (X этап кубка) Начало в 11:00, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии пройдут ещё 2 этапа кубка по спортивному ориентированию
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