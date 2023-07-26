В Бурятии проверили дебоширов, алкоголиков и наркоманов

Состоялась профилактическая операция «Быт»



В Бурятии полицейские завершили профилактическую операцию «Быт».



- Полицейские проверили более 2600 семейных дебоширов, а также больных алкоголизмом, наркоманией, граждан, состоящих и формально подпадающих под административный надзор. Кроме того, проверена 541 семья, состоящая на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, - сообщили на брифинге в МВД Бурятии.



По результатам проверок было выявлено и дополнительно поставлено на учёт 128 человек, 97 из которых – в связи с правонарушениями в семье. Кроме того, выявлены четыре неблагополучные семьи и одно место сбора «антиобщественных элементов».



К административной ответственности привлечены 425 граждан. В том числе, за нанесение побоев - 32, нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции - 18, мелкое хулиганство - 19, распитие спиртного и нахождение в общественных местах в алкогольном опьянении - 164.



Из незаконного оборота изъято около 760 граммов наркотических средств, одна единица оружия, три боеприпаса, а также около 1,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Объявлено 23 официальных предостережения гражданам, создающим условия для совершения правонарушений в быту.



Кроме того, полицейские выявили и раскрыли76 преступлений на почве семейного и бытового насилия.



По словам замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Михаила Корнильцева, все выявленные случаи насилия были совершены во время употребления алкогольных напитков. В результате конфликта между родственниками или знакомыми наносили побои, колото-резаные ранения и другие травмы.



- Если вы знаете, что у ваших родственников, соседей, знакомых складывается ситуация бытового, семейного насилия, то просьба незамедлительно сообщать в дежурные части МВД либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно. Это поможет предотвратить более тяжёлые последствия, - обратился Михаил Корнильцев.



Профилактическая операция проводилась с 1 по 12 июля.

