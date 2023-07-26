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В Бурятии лесники получили два мощных квадроцикла

В Бурятии лесники получили два мощных квадроцикла
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Техника станет серьёзным подспорьем для работы в лесах

В Прибайкальском районе Бурятии на вооружение сотрудников Кикинского лесхоза поступили два новых квадроцикла Stels ATV 600 YL Leopard. Лесники будут использовать их для доставки лесопожарного оборудования и воды, а также для разведки лесных пожаров.

- Техника новая, станет серьёзным подспорьем для работы в лесах. Квадроциклы помогут как в тушении пожаров, так и во время патрулирования, рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.


Техника поступила в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Одна из его задач – обновление автопарка лесхозов, а главная цель – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в 100% соотношении.

За последние четыре года в Кикинский лесхоз пришло 20 единиц лесопожарной техники: бульдозеры, тракторы, автомобили повышенной проходимости, квадроциклы и др.

С начала года в целом Бурятию поступило 23 единицы техники – 12 квадроциклов, девять грузовых машин и два вездехода.


квадроциклы лесники

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