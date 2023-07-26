Улан-удэнцы стали реже жаловаться на ямы на дорогах



В столице Бурятии продолжается ямочный ремонт. Его сделали уже на 279 участках на общей площади в 12 с половиной тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в городском комбинате по благоустройству. План выполнили на 65%.



Дыры на дорогах латают струйно-инъекционным методом – с помощью машины «Бецема», а также «горячим асфальтом». Только за день – 25 июля – в порядок привели улица Трактовая, Каландаришвили, Балтахинова, Комарова, Мунгонова и Советская. Охватить удалось и микрорайон Новый Зелёный.



- Мы уже третий год проводим ямочный ремонт своими силами, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин. – Сейчас можно уверенно сказать, что благодаря этому число жалоб существенно снизилось.



Так, в 2021 году через сервис «Активный горожанин» каждый месяц присылали в среднем 87 обращений по поводу ям на дорогах. В 2022-ом было уже 48, а в 2023-ом стало примерно по 35. «Мы всё оперативно отрабатываем», – добавил руководитель комбината.



Сообщить о неровностях на том или ином участке можно в соответствующей вкладке с помощью сервиса «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/ на официальном сайте мэрии.

