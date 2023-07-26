Число пациентов вытрезвителя выросло более чем на 60%
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2021 года в Улан-Удэ открылся вытрезвитель. Там 15 коек, женская и мужская комнаты отдыха, в каждой из них есть санузел и душевые. Напившихся в стельку граждан в вытрезвитель привозят медики и полицейские.
Число доставленных для вытрезвления горожан растёт. За первые полгода 2023 года сюда привезли 1353 человек, что на целых 62% больше, чем годом ранее.
- Вытрезвление граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, в данном специализированном центре спасает их от несчастных случаев, обморожений в холодное время года, травм и совершения противоправных действий, - подчеркнули в республиканском наркологическом диспансере.
Подавляющее большинство «посетителей» вытрезвителя – мужчин. С начала года сюда привезли 84 женщины (44 - год назад).
Повторно в вытрезвитель попали четыре человека, когда в 2022 году таких случаев было 35.
Экипажи дорожно-постовой службы доставили 174 человека, экипажи патрульно-постовой службы – 1100.
В Улан-Удэ растёт число нуждающихся в вытрезвлении людей
Общество, Фото:
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