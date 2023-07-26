В столице Бурятии днями напролёт косят траву

В городе вовсю избавляются от лишней растительности
В Улан-Удэ продолжается борьба с травостоем. Она ведётся под контролем администраций всех трёх районов города – Железнодорожного, Октябрьского и Советского.
В последнем уже избавились от травы на площади более 630 тысяч квадратных метров из запланированного одного миллиона «квадратов». Накануне там удалось отхватить четыре улицы – Учебная, Мерецкова, Строителей и Борсоева. А в среду, 26 июля, рабочие взялись на склон около Почтамтской.
Сотрудники райадминистраций ежедневно объезжают территории, чтобы составить заявки для подрядчиков. В ясную погоду лишнюю растительность косят с 9 часов утра и до 19:00.
За территориями около различных зданий, строений, сооружений и земельных участков обязаны следить их собственники. Они должны ухаживать за зелёными насаждениями, газонами и скашивать ненужную растительность.
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